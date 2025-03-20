وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: يجب التحقيق في حادثة استهداف مجمع للأمم المتحدة في غزة ومحاسبة المسؤولين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 20 2025 - 00:56

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: يجب التحقيق في حادثة استهداف مجمع للأمم المتحدة في غزة ومحاسبة المسؤولين

منذ 17 mins 20 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة