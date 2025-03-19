فلسطين اليوم: تظاهرة مستمرة للمستوطنين بمحيط مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة رفضاً لقرار إقالة رئيس الشاباك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 21:38

فلسطين اليوم: تظاهرة مستمرة للمستوطنين بمحيط مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة رفضاً لقرار إقالة رئيس الشاباك

منذ 5 mins 19 March، 2025
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