مراسل المنار: اصابة 7 نساء وطفلين جراء العدوان الاميركي الذي استهدف حي سكني بمديرية الثورة في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 19:56

مراسل المنار: اصابة 7 نساء وطفلين جراء العدوان الاميركي الذي استهدف حي سكني بمديرية الثورة في صنعاء

منذ 6 mins 19 March، 2025
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