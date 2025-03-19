جيش العدو بدأ عملية برية محدودة في منطقة وسط قطاع غزة بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 18:12

جيش العدو بدأ عملية برية محدودة في منطقة وسط قطاع غزة بهدف توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه

منذ 42 mins 19 March، 2025
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