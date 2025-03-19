المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة: نحاول إجلاء المدنيين المصابين من زملائنا نتيجة القصف على موقعنا بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 16:24

المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة: نحاول إجلاء المدنيين المصابين من زملائنا نتيجة القصف على موقعنا بغزة

منذ 44 mins 19 March، 2025
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