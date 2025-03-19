مراسل المنار: 5 شهداء جراء استهداف الاحتلال مركبة مدنية مقابل شارع الشهداء بمنطقة مصبح شمال قطاع عزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 16:22

مراسل المنار: 5 شهداء جراء استهداف الاحتلال مركبة مدنية مقابل شارع الشهداء بمنطقة مصبح شمال قطاع عزة

منذ 1 ساعة 19 March، 2025
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