حماس: العدو الصهيوني يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة مستهدفا المدنيين الأبرياء وطواقم العمل الإنساني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2025 - 16:22

حماس: العدو الصهيوني يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة مستهدفا المدنيين الأبرياء وطواقم العمل الإنساني

منذ 1 ساعة 19 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة