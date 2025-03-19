الرئاسة اللبنانية : الرئيس عون شدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 14:28

الرئاسة اللبنانية : الرئيس عون شدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة

منذ 37 mins 19 March، 2025
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