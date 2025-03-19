الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون اطلع من قائد الجيش على اجراءات الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 14:28

الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون اطلع من قائد الجيش على اجراءات الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقة

منذ 46 mins 19 March، 2025
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