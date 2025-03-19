وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف “الإسرائيلي” على القطاع إلى 436 والإصابات إلى 678 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 14:28

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف “الإسرائيلي” على القطاع إلى 436 والإصابات إلى 678

منذ 48 mins 19 March، 2025
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