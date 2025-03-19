الملك الأردني: هجمات “إسرائيل” على غزة خطوة خطيرة وتزيد من تفاقم الوضع وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 14:28

الملك الأردني: هجمات “إسرائيل” على غزة خطوة خطيرة وتزيد من تفاقم الوضع وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة

منذ 58 mins 19 March، 2025
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