المستشفيات الميدانية في غزة : 25 ألف مريض في القطاع مهددة حياتهم نتيجة شح المياه والغذاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 14:28

المستشفيات الميدانية في غزة : 25 ألف مريض في القطاع مهددة حياتهم نتيجة شح المياه والغذاء

منذ 1 ساعة 19 March، 2025
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