القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: لم يصلنا أي مقترح مصري رسمي خلال الساعات القليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 12:30

القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: لم يصلنا أي مقترح مصري رسمي خلال الساعات القليلة الماضية

منذ 24 mins 19 March، 2025
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