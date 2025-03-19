وزارة الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع قيادة فتح تسوية الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” على خلفية استئناف “إسرائيل” الأعمال القتالية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 12:30

وزارة الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع قيادة فتح تسوية الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” على خلفية استئناف “إسرائيل” الأعمال القتالية في غزة

منذ 44 mins 19 March، 2025
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