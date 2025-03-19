إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى القدس أثناء مسيرة احتجاجية على إقالة رئيس الشاباك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 10:24

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى القدس أثناء مسيرة احتجاجية على إقالة رئيس الشاباك

منذ 34 mins 19 March، 2025
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