العميد سريع: نؤكد أن العدوان الأمريكي لن يثنينا عن تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 03:30

العميد سريع: نؤكد أن العدوان الأمريكي لن يثنينا عن تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني

منذ 38 mins 19 March، 2025
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