العميد يحيى سريع: رصدنا تحركات معادية بالبحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا ونفذنا عملية عسكرية مشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 03:30

العميد يحيى سريع: رصدنا تحركات معادية بالبحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا ونفذنا عملية عسكرية مشتركة

منذ 42 mins 19 March، 2025
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