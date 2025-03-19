ميلر: حماس لن تدمر وسيظل نفوذها ملموسا وكبيرا في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 02:00

ميلر: حماس لن تدمر وسيظل نفوذها ملموسا وكبيرا في غزة

منذ 31 mins 19 March، 2025
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