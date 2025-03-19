فورين بوليسي عن المفاوض السابق بالخارجية الأمريكية آرون ديفيد ميلر: غارات إسرائيل على قطاع غزة لم تفاجئنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2025 - 01:58

فورين بوليسي عن المفاوض السابق بالخارجية الأمريكية آرون ديفيد ميلر: غارات إسرائيل على قطاع غزة لم تفاجئنا

منذ 36 mins 19 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة