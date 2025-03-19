يديعوت أحرونوت: “الشرطة الإسرائيلية” تعتدي بالضرب على متظاهرين احتجوا على استئناف القتال في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 00:26

يديعوت أحرونوت: “الشرطة الإسرائيلية” تعتدي بالضرب على متظاهرين احتجوا على استئناف القتال في غزة

منذ 1 ساعة 18 March، 2025
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