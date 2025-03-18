السيد الحوثي: العدو يستفيد اقتصاديا من تركيا ومصر والأردن، والسعودية والإمارات، ومن واجب هذه البلدان المقاطعة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 21:22

السيد الحوثي: العدو يستفيد اقتصاديا من تركيا ومصر والأردن، والسعودية والإمارات، ومن واجب هذه البلدان المقاطعة الاقتصادية

منذ 18 mins 18 March، 2025
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