كلمة مرتقبة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية والدولية الـ9:30 مساء بتوقيت صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 19:52

كلمة مرتقبة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والمستجدات الإقليمية والدولية الـ9:30 مساء بتوقيت صنعاء

منذ 36 mins 18 March، 2025
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