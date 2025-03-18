فلسطين اليوم: وصول إصابات الى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” جرّاء غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 19:50

فلسطين اليوم: وصول إصابات الى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني” جرّاء غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

منذ 2 ساعة 18 March، 2025
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