الخارجية العراقية: ندين بأشد العبارات تجدد العمليات العسكرية الوحشية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 16:46

الخارجية العراقية: ندين بأشد العبارات تجدد العمليات العسكرية الوحشية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة

منذ 1 ساعة 18 March، 2025
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