الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الجولة الجديدة من الهجمات والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 13:32

الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الجولة الجديدة من الهجمات والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة

منذ 27 mins 18 March، 2025
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