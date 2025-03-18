وزير المالية الإسرائيلي المستقيل “بتسلئيل سموتريتش” يطرد عائلات الأسرى والمحتجزين من أحد اجتماعات الكنيست: سمعناكم أكثر مما يرد اخرجوا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 13:32

وزير المالية الإسرائيلي المستقيل “بتسلئيل سموتريتش” يطرد عائلات الأسرى والمحتجزين من أحد اجتماعات الكنيست: سمعناكم أكثر مما يرد اخرجوا

منذ 33 mins 18 March، 2025
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