المدير العام لوزارة الصحة في غزة: نحن بحاجة ماسة إلى مستشفيات ميدانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 18 2025 - 11:56

المدير العام لوزارة الصحة في غزة: نحن بحاجة ماسة إلى مستشفيات ميدانية

منذ 1 ساعة 18 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة