دعوات شعبية للمشاركة في مسيرات غضب ودعم لأهالي غزة بعد صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك وكافة مناطق ومدن فلسطين عقب استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 06:50

دعوات شعبية للمشاركة في مسيرات غضب ودعم لأهالي غزة بعد صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك وكافة مناطق ومدن فلسطين عقب استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

منذ 2 ساعة 18 March، 2025
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