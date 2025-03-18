حركة الجهاد الإسلامي: إعلان نتنياهو استئناف العدوان ضد شعبنا هو إمعان في ارتكاب مزيد من المجازر في إطار حرب الإبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 05:00

حركة الجهاد الإسلامي: إعلان نتنياهو استئناف العدوان ضد شعبنا هو إمعان في ارتكاب مزيد من المجازر في إطار حرب الإبادة

منذ 35 mins 18 March، 2025
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