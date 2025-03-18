حماس: نحمل نتنياهو والجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 04:58

حماس: نحمل نتنياهو والجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان على غزة

منذ 38 mins 18 March، 2025
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