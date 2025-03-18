استهداف منزل لعائلة أبو طير محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة ومناشدات لسيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 03:04

استهداف منزل لعائلة أبو طير محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة ومناشدات لسيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان

منذ 18 mins 18 March، 2025
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