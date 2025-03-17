وزارة الدفاع اللبنانية: اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 23:00

وزارة الدفاع اللبنانية: اتفاق بين وزيري دفاع لبنان وسوريا على وقف إطلاق النار والتواصل بين مخابرات البلدين

منذ 16 mins 17 March، 2025
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