اعلام العدو: قادة حركات الاحتجاج يدعون لمظاهرات غدا ضد اقالة نتنياهو لرئيس جهاز الشاباك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 22:58

اعلام العدو: قادة حركات الاحتجاج يدعون لمظاهرات غدا ضد اقالة نتنياهو لرئيس جهاز الشاباك

منذ 1 ساعة 17 March، 2025
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