الجيش اللبناني: تعرضت منطقة حوش السيد علي في الهرمل لقصف مركز من الجانب السوري ووحداتنا ردت على مصادر النيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2025 - 20:42

الجيش اللبناني: تعرضت منطقة حوش السيد علي في الهرمل لقصف مركز من الجانب السوري ووحداتنا ردت على مصادر النيران

منذ 42 mins 17 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة