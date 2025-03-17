وزيرة البيئة تمارا الزين: سلاح حزب الله يناقش ضمن استراتيجية الأمن القومي وهذه الأمور يحدّدها الداخل اللبناني ولا تحدد على توقيت الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 20:44

وزيرة البيئة تمارا الزين: سلاح حزب الله يناقش ضمن استراتيجية الأمن القومي وهذه الأمور يحدّدها الداخل اللبناني ولا تحدد على توقيت الخارج

منذ 46 mins 17 March، 2025
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