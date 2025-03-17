مراسل المنار: سلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي المعادي استهدفت مجرى الليطاني بين زلايا وقليا بالاضافة الى حمى لبايا في البقاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 20:42

مراسل المنار: سلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي المعادي استهدفت مجرى الليطاني بين زلايا وقليا بالاضافة الى حمى لبايا في البقاع الغربي

منذ 1 ساعة 17 March، 2025
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