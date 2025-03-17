لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: نعبّر عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الغاشم ونثمّن خطواتهم المباركة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يندى لها جبين البشرية – موقع قناة المنار – لبنان
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: نعبّر عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الغاشم ونثمّن خطواتهم المباركة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يندى لها جبين البشرية