اعلام العدو: رؤساء جامعات ومؤسسات تستعد للاعلان عن اضراب شامل يوم الاربعاء احتجاجاً على اقالة نتنياهو رئيس الشاباك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 12:32

اعلام العدو: رؤساء جامعات ومؤسسات تستعد للاعلان عن اضراب شامل يوم الاربعاء احتجاجاً على اقالة نتنياهو رئيس الشاباك

منذ 44 mins 17 March، 2025
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