اعلام العدو: نتنياهو يعمل وفق خطة منهجية ويقيل الشهود على إخفاقاته في السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 12:30

اعلام العدو: نتنياهو يعمل وفق خطة منهجية ويقيل الشهود على إخفاقاته في السابع من أكتوبر

منذ 48 mins 17 March، 2025
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