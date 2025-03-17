اذاعة جيش العدو عن رئيس بلدية المطلة: قدمنا التماسا للمحكمة ضد اعادة السكان بسبب المخاطر الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2025 - 12:30

اذاعة جيش العدو عن رئيس بلدية المطلة: قدمنا التماسا للمحكمة ضد اعادة السكان بسبب المخاطر الامنية

منذ 2 ساعة 17 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة