الخارجية الايرانية: سنرد على اي تحركات تنتهك سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية بحزم وصرامة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 12:30

الخارجية الايرانية: سنرد على اي تحركات تنتهك سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية بحزم وصرامة

منذ 3 ساعة 17 March، 2025
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