العميد يحيى سريع: استهداف حاملة الطائرات الأميركية تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 05:16

العميد يحيى سريع: استهداف حاملة الطائرات الأميركية تم بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات

منذ 1 ساعة 17 March، 2025
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