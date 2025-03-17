يحيى سريع: مستمرون في حظر مرور السفن “الإسرائيلية” من منطقة العمليات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 05:16

يحيى سريع: مستمرون في حظر مرور السفن “الإسرائيلية” من منطقة العمليات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة

منذ 1 ساعة 17 March، 2025
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