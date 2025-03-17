القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا للمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان” في شمال البحر الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 05:16

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا للمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان” في شمال البحر الأحمر

منذ 2 ساعة 17 March، 2025
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