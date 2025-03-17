مراسل المنار: قوات العدو تطلق قنابل مضيئة في أجواء مزرعة المجيدية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 00:38

مراسل المنار: قوات العدو تطلق قنابل مضيئة في أجواء مزرعة المجيدية جنوب لبنان

منذ 41 mins 16 March، 2025
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