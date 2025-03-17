وسائل إعلام عبرية: سماع دوي انفجار في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2025 - 00:38

وسائل إعلام عبرية: سماع دوي انفجار في تل أبيب

منذ 1 ساعة 16 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة