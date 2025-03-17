مراسل المنار: مروحية من نوع أباتشي استهدفت بلدة يارون في جنوب لبنان مجدداً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2025 - 00:38

مراسل المنار: مروحية من نوع أباتشي استهدفت بلدة يارون في جنوب لبنان مجدداً

منذ 2 ساعة 16 March، 2025
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