كم بلغت تكاليف العدوان الصهيوني على غزة؟

كشفت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي يوم الأحد عن تفاصيل أولية حول تكاليف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت صحيفة “دي ماركر” الاقتصادية الصهيونية إن “تكاليف الحرب حتى نهاية العام 2024 بلغت 124 مليار شيكل”، وأشارت الى ان “المحاسب الإسرائيلي العام التابع لوزارة المالية يرفض نشر معطيات حول تكلفة الحرب بعد بداية العام الجاري”.

وأضافت الصحيفة ان “تكلفة الحرب بلغت خلال العام الماضي 2024 وحده 100 مليار شيكل، بما يشمل النفقات العسكرية والأمنية وتعويضات الحرب والخسائر الاقتصادية”.

وشن العدو الإسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

جدير ذكره أنه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين العو الإسرائيلي وحركة حماس، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة الاميركية.

المصدر: فلسطين اليوم