وزارة “الدفاع السورية” تتبنى قصف بلدات حدودية مع لبنان بالقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 23:06

وزارة “الدفاع السورية” تتبنى قصف بلدات حدودية مع لبنان بالقذائف المدفعية

منذ 14 mins 16 March، 2025
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