الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر اللبناني 3 جثث لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسيه – القاع الحدودية مع سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 21:34

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر اللبناني 3 جثث لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسيه – القاع الحدودية مع سوريا

منذ 18 mins 16 March، 2025
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